الرئيس الأمريكي يزور ألمانيا الأسبوع المقبل

واشنطن - (د ب أ)

من المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ألمانيا أواخر الأسبوع المقبل، بعد أيام فقط من إلغاء زيارة كانت مقررة سابقا، بسبب إعصار شديد في ولاية فلوريدا، طبقا لما ذكرته مصادر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) ومجلة شبيجل الألمانية.

وتردد أن بايدن يعتزم الاجتماع مع المستشار الألماني، أولاف شولتس والرئيس فرانك- فالتر شتاينماير في برلين يوم الجمعة المقبل، غير أنه ليس هناك أي تأكيد رسمي حتى الآن.

وكان بايدن يخطط في بادئ الأمر للزيارة يومي الجمعة والسبت الماضيين، لكنه ألغى الزيارة في إشعار قصير وسط توقعات بشأن دمار واسع جراء إعصار ميلتون، يضرب الساحل الشرقي من الولايات المتحدة.

وكان وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، قد ذكر في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، أن هناك تقارير عن مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء إعصار ميلتون في ولاية فلوريدا.