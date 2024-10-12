الداخلية بغزة: ندعو المواطنين لعدم مغادرة منازلهم شمال القطاع

وكالات

أشادت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بـ"صمود أبناء الشعب الفلسطيني في منازلهم بمحافظة شمال غزة في وجه العدوان الإسرائيلي الهمجي".

ودعت الوزارة في بيان المواطنين إلى الثبات وعدم مغادرة المناطق التي هددها الاحتلال صباح اليوم بالإخلاء.

وفي صباح اليوم السبت، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى سكان قطاع غزة يدعوهم إلى إخلاء منازلهم، حيث قال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس": "جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة ضد عناصر المقاومة وسيواصل ذلك ولفترة طويلة".

رسالة هامة إلى سكان #غزة ‼️



🔴 إلى المتواجدين في منطقة D5

جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية وسيواصل ذلك ولفترة طويلة. المنطقة المحددة بما فيها المآوي الموجودة فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة.

يجب اخلاء المنطقة فورًا عبر شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية. pic.twitter.com/ctOCWjyVc8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2024

وأضاف: "المنطقة المحددة بما فيها المآوي الموجودة فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة، ويجب إخلاء المنطقة فورًا عبر شارع صلاح الدين إلى المنطقة، التي زعم، أنها إنسانية".