إعلان

BBC

غارة إسرائيلية على مستودع للبيض في شرق لبنان

12:06 م السبت 12 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

بيروت- (د ب أ)

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت غارة على مستودع للبيض في شرق لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "الطيران المعادي استهدف فجر اليوم مستودعا لتجميع البيض في سهل بلدة يرعين التحتا" التي تتبع محافظة بعلبك في شرق لبنان.

وتستمر الطائرات الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.



الاحتلال الإسرائيلي بيروت لبنان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الغذاء العالمي: انقطاع خطوط المساعدات إلى شمال غزة

إعلان

إعلان

نبش مقابر.. الداخلية تكشف أسرار فيديو إخراج جثث من مقابر بالقليوبية | صور
الحكومة تكشف حقيقة خصم 2% من المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر