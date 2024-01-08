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BBC

وزيرة الخارجية الألمانية تزور بلدة فلسطينية في الضفة الغربية

03:02 م الإثنين 08 يناير 2024

أنالينا بيربوك

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رام الله - (د ب أ)

تفقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث زارت اليوم الاثنين بلدة فلسطينية تقع على مقربة من مستوطنات إسرائيلية.

وتعتزم السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إجراء محادثات مع بعض سكان البلدة، وفي أعقاب ذلك ستلتقي نظيرها الفلسطيني رياض المالكي في رام الله.

وستتوجه بيربوك في المساء إلى مصر حيث يتضمن برنامجها هناك عقد لقاء مع نظيرها المصري سامح شكري في القاهرة غدا الثلاثاء.

وأفاد حقوقيون إسرائيليون بارتفاع عدد جرائم العنف التي ارتكبها مستوطنون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية في 2023 مقارنة بالأعوام السابقة. وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد الهجمات التي شنها فلسطينيون على مدنيين إسرائيليين وقوات أمن ارتفع خلال السنة والنصف الماضية.

وكانت إسرائيل استولت على الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب الأيام الستة عام 1967، ويعيش في هذه المناطق حاليا مئات آلاف المستوطنين وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني؛ ويطالب الفلسطينيون باسترداد هذه المناطق ليقيموا عليها إلى جانب قطاع غزة دولتهم المستقلة.

أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية الضفة الغربية مستوطنات إسرائيلية

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