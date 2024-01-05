هيئة البث الإسرائيلية: الهجوم على رئيس أركان الجيش تم بالاتفاق مع نتنياهو

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزراء كبار في الحكومة، إن مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء بالحكومة اليوم الجمعة، أن الهجوم على رئيس الأركان خلال اجتماع مجلس الحرب أمس الخميس، تم التخطيط له بالتنسيق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء بالحكومة، أن هناك محاولة لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين في جيش الاحتلال، إن الجيش يحارب في غزة ولبنان والضفة الغربية، بينما مجلس الوزراء يحاربهم في الداخل.

وتابعت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في جيش الاحتلال، أن وزير الدفاع يوآف جالانت يعتقد أن رئيس الأركان أخطأ حين شكل فريق التحقيق قبل أن يستشيره، ما وضعه في مأزق أمام مجلس الوزراء في ظل الهجوم الشديد عليهم.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بالجيش: "وزير الدفاع سمع بقرار تشكيل لجنة التحقيق قبل دقائق من جلسة مجلس الوزراء".