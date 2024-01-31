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BBC

الرئيس الأوكراني يُجبر على التراجع عن قرار إقالة القائد العام للجيش

11:42 ص الأربعاء 31 يناير 2024

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

حاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إقالة القائد العام للقوات المسلحة فاليري سالوشني، ولكنه رفض، كما رفض آخرون تولي المنصب، مما اضطر زيلينسكي إلى التراجع عن قراره، بحسب تقارير إعلامية.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية أمس الثلاثاء، عن ضباط رفيعي المستوى، أنه تم استدعاء سالوشني من أجل اجتماع شخصي مع زيلينسكي، أمس الأول الاثنين.

وقام هناك بإخطار المستشارين الرئاسيين أن تقييمهم للوضع العسكري كان أكثر إيجابية مما كان يحدث بالفعل، وطُلب من سالوشني الاستقالة.

وجاء في التقرير أنه عندما رفض سالوشني، قال زيلينسكي إنه سيوقع مرسوما بإقالته. وأضاف التقرير أنه بعد أن رفض الخلفاء المحتملون تولي منصب القائد العام للقوات المسلحة، اضطر زيلينسكي إلى التراجع عن قرار الإقالة واستمرار سالوشني في الوقت الحالي.

كما أفادت "التايمز" بأن زيلينسكي اضطر إلى التراجع عن هذا القرار تحت ضغط من أمريكا وبريطانيا، ومسؤولين عسكريين رفيعي المستوى.

ويعتقد أن العلاقات بين زيلينسكي وسالوشني يشوبها التوتر منذ أسابيع بسبب إخفاق الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا ضد روسيا.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني كييف فاليري سالوشني

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