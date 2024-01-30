بسبب هجوم 7 أكتوبر.. دولة أوروبية جديدة تعلن تعليق تمويلها للأونروا

مصراوي

أعلنت السويد تعليق تمويل الأونروا بسبب زعم الاحتلال اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

وقالت وكالة الأنباء السويدية، اليوم الثلاثاء، إن السويد ستوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما فعلت عدة دول أخرى بشأن مزاعم تورط بعض موظفيها في هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وتابعت وكالة الأنباء السويدية، خلال بيانها: "المال سيذهب بدلا من ذلك إلى المنظمات الإنسانية الأخرى "، كما نقلت عن يوهان فورسيل، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدية.

وأعلنت كلا من أمريكا وكندا واستراليا وإيطاليا وقف تمويل الأونروا، بسبب المزاعم التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي والتي أفادت بتورط موظفين في الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.