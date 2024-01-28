سقط فيه جنود أمريكيون.. أوستن: سنرد في الزمان والمكان المناسبين على الهجوم

مصراوي

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، عن سخطه وحزنه جراء مقتل 3 من جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة في شمال شرق الأردن صباح اليوم.

وحمّل أوستن المليشيات التي تدعمها إيران مسؤولية الهجمات المتواصلة على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف ترد في الزمان والمكان المناسبين على الهجوم على قواتها في الأردن.

وأشار أوستن إلى أنه والرئيس بايدن لن يتسامحا مع الهجمات على القوات الأمريكية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن البنتاجون سوف تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الولايات المتحدة وقواتها ومصالحها.

وكان البيت الأبيض أعلن أن مستشار الأمن القومي ووزيرا الخارجية والدفاع ومديروكالة الاستخبارات المركزية "CIA" ورئيس الأركان شاركوا بإحاطة بايدن بالهجوم.

وأوضح البيت الأبيض أن الاجتماع حضرته أيضا مديرة الاستخبارات القومية وسفيرة واشنطن بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى نائب مستشار الأمن القومي وكبير موظفي البيت الأبيض.