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BBC

مسؤولون أمريكيون: دعمنا لأوكرانيا هذا العام لا يهدف لاستعادة الأراضي التي فقدتها

05:54 م السبت 27 يناير 2024

الولايات المتّحدة

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مصراوي

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر أمريكية، اليوم السبت، تصريحات يوضحون فيها أن خطط الولايات المتحدة لأوكرانيا هذا العام تركز على الدفاع وليس على الهجوم.

وأكدت المصادر الأمريكية، أن دعم أمريكا لأوكرانيا في 2024 لا يهدف إلى محاولة استعادة السيطرة على الأراضي التي فقدتها.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إدارة بايدن لا تزال تواجه تبعات "الهجوم الأوكراني المضاد الذي فشل في عام 2023".

فيما كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنه سيكون من الصعب على الجيش الأوكراني الاستمرار بنفس القوة والفاعلية خلال حربه ضد الجيش الروسي.

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