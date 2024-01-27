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BBC

بسبب 7 أكتوبر.. إيطاليا تنضم للولايات المتحدة وكندا وأستراليا بتعليق الدعم المالي للأونروا بغزة

01:13 م السبت 27 يناير 2024

الأونروا ارشيفية

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إيطاليا تنضم للولايات المتحدة وكندا وأستراليا بتعليق الدعم المالي للأونروا بسبب اشتباه ضلوع بعض موظفيها في هجمات 7 أكتوبر
أعلنت إيطاليا السبت تعليق دعمها المالي للأونروا، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا في خطوة مماثلة، بعد التحقيق في شبهات بتورط موظفين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على موقع إكس: "لقد علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر. وقد اتخذت الدول الحليفة مؤخرًا نفس القرار. نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل".

الأونروا إيطاليا غزة الدعم المالي

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