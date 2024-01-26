جنوب أفريقيا: لن تنجح أوامر العدل الدولية دون وقف إطلاق النار بغزة

مصراوي

قالت وزيرة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا: لم يكن بوسعنا أن نراقب الأمور فقط وأن نكتفي بمشاهدة مقتل آلاف الفلسطينيين.

وتابعت وزيرة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا: كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة.

بينما أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، أنه دون وقف إطلاق النار في غزة فلن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية.

وأوضحت أن قرارات محكمة العدل إشارة مهمة منها واختبار لإسرائيل لتقييم مدى التزامها بالقانون الدولي.

وقالت إن بلادها تقف مع الفلسطينيين وترجوهم ألا يتخلوا عن الأمل.

فيما قال فريق الادعاء لجنوب إفريقيا: سنعمل لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وإسرائيل فشلت في إقناع المحكمة بعدم انتهاكها قانون منع الإبادة الجماعية.

وطالب فريق الادعاء الجنوب أفريقي، جميع الدول بالالتزام بحكم محكمة العدل اليوم والحكم رسالة لإسرائيل بأنه لا أحد فوق القانون.