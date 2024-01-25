صواريخ الحوثيين في البحر الأحمر تجبر سفينتين أمريكيتين على تغيير مسارهما

بي بي سي

أجبرت انفجارات في البحر الأحمر سفينتين تحملان إمدادات عسكرية أمريكية على تغيير مسارهما عند محاولة عبور مضيق باب المندب قبالة اليمن، بحماية البحرية الأمريكية.

وقالت شركة ميرسك في بيان لها إنها ستعلق عبور سفن الشركة الأمريكية التابعة لها في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث باسم القوات العسكرية التابعة للحوثيين في اليمن إطلاق صواريخ باليستية على عدة سفن حربية أمريكية كانت تحمي سفينتين تجاريتين أمريكيتين تنقلان بضائع لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالات حكومية أمريكية أخرى.

وقال إن القوات اليمنية اشتبكت مع مدمرات وسفن حربية أمريكية في خليج عدن وباب المندب خلال حماية سفينتين تجاريتين أمريكيتين، وأصيبت سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة، وقالت شركة ميرسك إن السفن وطاقمها لم يصابوا بأذى، وترافقهم البحرية الأمريكية إلى خليج عدن.

وأعربت منظمات العمل البحري الأمريكية عن قلقها بشأن تأثير الهجمات على السفن التي ترفع العلم الأمريكي، ووصفت ما تتعرض له مؤخرا بأنه أكثر الهجمات تأثيرا على البحرية التجارية الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن.

وقالت القوات الحوثية إنها مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل حتى وقف الحرب ورفع الحصار عن غزة.

وبحسب مصادر القوات المسلحة الحوثية فقد نفذت القوات المسلحة اليمنية 15 عملية بحرية استهدفت 18 سفينة، منها ثلاث سفن مملوكة لإسرائيل وخمس سفن أمريكية و10 سفن كانت متجهة إلى إسرائيل.

كما استهدفت القوات اليمنية منذ العاشر من الشهر الجاري ستة سفن أمريكية ردا على الهجوم الأمريكي على ثلاثة قوارب تابعة للبحرية اليمنية، قتل على إثره عشرة أفراد من منتسبي القوات البحرية اليمنية.