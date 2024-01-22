الاحتلال يزعم تدمير موقع تدريب مهم لحركة حماس في شمال غزة

تل أبيب- (د ب أ)

زعم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين إنه داهم موقع الجعبري، وهو منشأة تدريب مهمة لحركة حماس في منطقة درج التفاح شمال قطاع غزة، خلال الأيام الأخيرة.

وخلال المداهمة، عثرت قوات الجيش على مجمع تدريب تحت الأرض، وأرض اختبار للتدريب وحمام سباحة يستخدم لتدريبات الغزو البحري، وجهاز محاكاة لمدافع الهاون وللأسلحة الصغيرة لاستهداف القوات الإسرائيلية، ومكاتب قادة الموقع.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الجيش قوله إن القوات الإسرائيلية دمرت كل المباني، كما تم اكتشاف نفق بطول كيلومترين متصل بالموقع وتم تدميره أيضا.