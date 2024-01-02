بالصور.. من هم قادة المقاومة الذين تم اغتيالهم برفقة صالح العاروري في لبنان؟

مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية صور قادة القسام الذين تم اغتيالهم برفقة القيادي البارز بالحركة صالح العاروري في انفجار ببيروت.

واستشهد القائد القسامي عزام الأقرع "أبو عمار" الذي ارتقى رفقة صالح العاروري، وهو من بلدة قبلان جنوب شرق نابلس وأحد مبعدي مرج الزهور".

كما استشهد القائد القسامي سمير فندي "أبو عامر"، في الانفجار مع صالح العاروري، الذين تم استهدافهم بطائرة مسيرة في بيروت.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت بلبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الاستهداف جاء بطائرة مسيرة، حيث سقط نحو 4 شهداء حتى الآن بينهم صالح العاروري في بيروت، حيث إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

لحظة اغتيال القائد الوطني الكبير "الشيخ صالح العاروري" في بيروت. pic.twitter.com/00PYvuqtqv — غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) January 2, 2024

وسبق وقام الاحتلال الإسرائيلي بقصف بالطيران والمدفعية، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.