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BBC

الأمم المتحدة: إسرائيل استمرت في اتباع سياسة التهجير القسري لعقود

04:49 م الثلاثاء 02 يناير 2024

الأمم المتحدة

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(مصراوي)


قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل دأبت على التهجير القسري خلال عقود من الاحتلال غير القانوني.

ونددت ألبانيز، بالقصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة، قائلة إن إسرائيل ارتقت إلى مستوى جديد في ترويع الناس باستخدام القصف والتجويع والأمراض.

وتوترت العلاقات بين الأمم المتحدة والاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، على إثر تصريحات الأمم المتحدة المنددة بانتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، والتي وصفها وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين بأنها عار على المجتمع الدولي.

كما صرح المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، أن الأمم المتحدة فشلت في إدانة حركة حماس على أفعالها، ملوحًا أن تأشيرات العاملين الأمميين سيتم مراجعتها من قبل الحكومة الإسرائيلية.

الأمم المتحدة إسرائيل التهجير القسري الأراضي الفلسطينية طوفان الأقصى

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