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BBC

السلطات التركية تعتقل 33 إسرائيليًا بشبهة العمل مع الموساد

12:02 م الثلاثاء 02 يناير 2024

السلطات التركية

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(مصراوي)

نقلت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات التركية اعتقلت 33 إسرائيليًا يشتبه في علاقتهم بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، قد قال في وقت سابق،إن السفير الإسرائيلي في تركيا لن يعود مادام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منصبه.

كما صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، أيضًا أن إسرائيل تتوقع تنديدا دوليًا على خلفية تصريحات أردوغان الأخيرة والتي شبه فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بهتلر.

وتأتي هذه التوترات بين أنقرة وتل أبيب، بعدما اتهم الرئيس التركي، ألمانيا بالسكوت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، قائلًا إن برلين تدفع ضريبة ما فعله هتلر في الماضي.

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