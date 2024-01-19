حزب الله: المنطقة لن تنعم بالاستقرار إلا بتوقف العدوان على غزة

مصراوي

قال نائب الأمين العام لحزب الله، إن الاستقرار في لبنان والمنطقة وإيقاف الحرب لا يحصل إلا إذا توقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف نائب الأمين العام، أنه عندما توسع إسرائيل العدوان سوف تتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل قوي، موضحا أن جهوزيتنا لصد العدوان عالية ونجهز على أنه قد يحصل عدوان له بداية وليس له نهاية.

كان وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إن الجيش يقدر أن القتال إذا استمر في الجنوب سيستمر في الشمال أيضا لكنهم لن يقبلوه لفترة طويلة.

وتابع جالانت اليوم الجمعة: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق يحترم فيه حزب الله حق السكان العيش في الشمال بأمان فسنضطر إلى فرض الأمر بالقوة".

وأضاف جالانت: "حزب الله يخسر المعركة التكتيكية، وإذا لم يحترم حق سكان الشمال في العيش بأمان فسوف نحقق ذلك بالقوة".