نتنياهو: وقف الحرب قبل تحقيق أهدافنا سوف يضر بإسرائيل لأجيال قادمة

مصراوي

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن إسرائيل سوف تقضي على "شر حماس"، زاعما أن جنوده قتلوا عشرات ممن وصفهم بـ " المخربين" في خان يونس بقطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأكد نتنياهو أن حكومته مررت ميزانية ضخمة لتحقيق أهداف الحرب، مشيرا إلى أن النصر سوف يستغرق أشهرا، ولافتا إلى أن إسرائيل تحت قيادته لن تتنازل عن تحقيق نصر مؤزر على حماس ولا يمكن التشكيك في ذلك.

وأوضح نتنياهو أن جيش الاحتلال سوف يواصل القتال بكل قوة حتى تحقيق أهدافه من خلال العمل العسكري، مُدّعيا أن وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها سوف يضر بإسرائيل لأجيال قادمة ويعد بمثابة رسالة ضعف أمام أعدائه.

وصرح نتنياهو بأن الانتصار الحاسم في الحرب يعني عودة الأسرى والقضاء على حماس، مؤكدا أن الحرب ستتواصل في كل الجبهات حتى تحقيق الأهداف التي وضعها.

وشدد نتنياهو على أنه يجب على إسرائيل أن تواصل الحرب وأن لديه التزامات تجاه مواطنيه وعليه إنهاء المهمة، منوّها إلى أن الحديث عن شروعه في إبعاد وزير الدفاع جالانت غير صحيح.

وأشار رئيس حكومة الاحتلال إلى أنه لا يسمح بدخول أي شاحنة إلى غزة بدون فحص وتفتيش، لافتا إلى أنهم يهاجمون إيران التي تقف وراء الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر.

ونوّه نتنياهو إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم إيران رأس الأفعى التي يتهمها بالوقوف وراء هجمات حزب الله والحوثيين.