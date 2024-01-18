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تقارير إيرانية: طائرات مسيرة باكستانية تضرب مناطق سكنية في إيران

05:49 م الخميس 18 يناير 2024

ارشيفية

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طهران - (د ب أ)

كشفت تقارير إيرانية اليوم الخميس عن استخدام ثلاث طائرات مسيرة في هجوم باكستاني على مناطق سكنية في إيران.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن 10 مواطنين باكستانيين لقوا حتفهم ولحق الدمار بأربعة مبان.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية صباح اليوم الخميس عن تنفيذ ضربات عسكرية ضد جماعات مسلحة مناهضة لإسلام أباد داخل إيران، غداة تنفيذ طهران ضربات داخل باكستان.

وقالت الوزارة في بيان: "نفذت باكستان هذا الصباح سلسلة من الضربات العسكرية الدقيقة عالية التنسيق والموجهة على وجه التحديد ضد مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية"، وفقا لقناة "جيو نيوز".

وأكدت الاستخبارات الباكستانية أيضا في بيان استخدام طائرات مسيرة وصواريخ في الضربة العسكرية وذكرت أنها استهدفت جماعتي جيش تحرير بلوشيستان وجبهة تحرير بلوشيستان.

طهران باكستان إيران طائرة مسيرة

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