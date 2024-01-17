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BBC

بقرار يمكن إلغاؤه.. واشنطن تدرج الحوثيين على قائمة الإرهاب

06:22 م الأربعاء 17 يناير 2024

أنتوني بلينكن

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مصراوي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفّذ بعد 30 يوما.

وأشار بيليكن إلى أن الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه في حال أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف، موضحا أن التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنح واشنطن الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني.

ولفت سوليفان إلى أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي جماعة أنصار الله الحوثيين جيك سوليفان البحر الأحمر واشنطن

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