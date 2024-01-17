ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 24448 شهيدًا

غزة - (بي بي سي)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء حرب غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 إلى 24 ألفا و448 شهيدًا.

كما أفادت في بيانها بأن العدد الإجمالي للإصابات قد بلغ 61 و504 ألف مصاب على وقع استمرار الاشتباكات والغارات في القطاع.

وتُجمع تقارير على أن نسبة الضحايا المدنيين في الحرب الدائرة في غزة هي الأعلى بين حروب القرن العشرين، كما أكد خبراء لبي بي سي سابقا أن وتيرة القتل فيها كانت "مرتفعة بشكل استثنائي".