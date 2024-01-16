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BBC

البيت الأبيض: نجري نقاشات مكثفة وجادة في قطر لإبرام صفقة تبادل أسرى

09:16 م الثلاثاء 16 يناير 2024

البيت الأبيض

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مصراوي

أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل انتقلت إلى مرحلة أقل حدة في عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة وشماله.

وتابع البيت الأبيض في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفا إلى تحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن حماس لا تزال تشكل تهديدا نشطا على إسرائيل، وتهدد بتكرار هجمات مماثلة لهجمات 7 أكتوبر .

وأوضح البيت الأبيض: "نجري نقاشات مكثفة وجادة للغاية في قطر بشأن إمكانية إبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى".

وأضاف البيت الأبيض: "الضربات الأمريكية اليوم دمرت صواريخ باليستية كان الحوثيون على وشك إطلاقها، ونتوقع ضربات انتقامية من الحوثيين، ولا يزال أمام الحوثيين خيار وأمريكا لا تسعى إلى حرب معهم".

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