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BBC

مسؤول أمريكي: هذا الوقت المناسب لتحول إسرائيل لعمليات أكثر استهدافًا في غزة

01:52 م الإثنين 15 يناير 2024

حرب غزة

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واشنطن - (د ب أ)

أكد مسؤول أمريكي رفيع، مجددا، على ضرورة أن تتحول إسرائيل إلى القيام بضربات أكثر استهدافا في غزة، وذلك في علامة واضحة على تزايد الإحباط في واشنطن إزاء الرد العسكري الإسرائيلي على الهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وعندما سُئل عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل، قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات ، جون كيربي، للصحفيين: "لقد تحدثنا معهم (إسرائيل) بصورة مكثفة بشأن التحول إلى عمليات منخفضة الكثافة".

وقال لشبكة "سي بي إس" يوم الأحد (بالتوقيت المحلي): "نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب من أجل هذا التحول".

وأضاف أن إسرائيل "اتخذت بعض الخطوات التمهيدية لمحاولة الوصول إلى تلك النقطة"، ومن بينها "الاعتماد بقدر أقل قليلا على الغارات الجوية".

ثم قال: "نعتقد أن الوقت قد حان من أجل القيام بهذا التحول".

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