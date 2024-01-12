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BBC

إسرائيل تعلن التوصل لاتفاق بشأن دخول الأدوية إلى الأسرى في غزة

07:40 م الجمعة 12 يناير 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية إلى الأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة.

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، قال إننا نعمل في أماكن لم نصل إليها سابقا في غزة وحماس لم تكن تتخيل أن نصل إليها.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، "نعمل حاليا على إخضاع حماس وندمر قدراتها العسكرية والإدارية وسوف نواصل ذلك".

كان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال إن الوفد الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية كشف الوجه الحقيقي لجنوب أفريقيا بأنها ممثل وفي لحماس.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال، أن ادعاءات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لا أساس لها ولم يتم تقديم أي أدلة، موضحا أن جنوب إفريقيا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال دعم منظمة حماس.

بنيامين نتنياهو مساعدات غزة الأدوية الأسرى الإسرائيليين

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