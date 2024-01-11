المقاومة استهدفنا غرفة قيادة إسرائيلية شرقي خان يونس

مصراوي

استهدفت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الخميس، 4 آليات إسرائيلية على الأقل في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب عبر منصة "تليجرام"، إنها استهدفت 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محيط منطقة بني سهيلا في شرق مدينة خان يونس، وأضافت أنها دمرت آلية بعبوتين مضادتين للدروع شرقي خان يونس واشتعلت النيران فيها.

وتحدثت عن استهداف غرفة قيادة إسرائيلية شرقي مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل بالتعاون مع سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وتمكن مقاتلو الكتائب من استهداف قوة راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوها بين قتيل وجريح شرقي مدينة خان يونس.