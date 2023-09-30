"على المجتمع الدولي أن يخجل".. فلسطين تدين جريمة إعدام الشهيد "محمد رمانة" برصاص الاحتلال

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، "جريمة إعدام الشهيد رمانة"، معتبرةً إياها نتيجة لإفلات الاحتلال الإسرائيلي المستمر من المحاسبة.

واستنكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مساء أمس الجمعة وأدت إلى استشهاد الشاب محمد جبريل رمانة وإصابة شاب آخر في جبل الطويل بمدينة البيرة".

واعتبرت الوزارة أن "هذه الجريمة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

الخارجية والمغتربين// تدين جريمة اعدام #الشهيد رمانة وتعتبرها نتيجة لافلات #اسرائيل المستمر من المحاسبة



The Ministry of Foreign Affairs and expatriates // condemns the #crime_of_executing the martyr Rummana and considers it a result of #Israel’s continued impunity from… pic.twitter.com/LYUekUp9oB — State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) September 30, 2023

وحملت الوزارة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة وأنها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن "على المجتمع الدولي أن يخجل من صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم"، مشيرةً أنها ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية.

ونفذ العاملون في عدة قطاعات حيوية في محافظة رام الله الفلسطينية ومدينة البيرة إضرابا شاملا، في وقت سابق اليوم، حدادا على روح محمد جبريل رمانة، الذي قُتل مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل في مدينة البيرة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن الإضراب شمل جميع القطاعات الحيوية بما في ذلك المؤسسات التعليمية في المحافظة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كان يستقلها رمانة وشاب آخر بالقرب من مستوطنة "بساغوت" في جبل الطويل، ما أدى إلى إصابة الشابين قبل اعتقالهما.

وتم الإعلان في وقت لاحق عن وفاة رمانة، بسبب جروحه الخطيرة التي تعرض لها بالرصاص الإسرائيلي، في حين أصيب الشاب الآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.

من جانبه، منع جيش الاحتلال طاقم جمعية الهلال الأحمر من الوصول إلى المركبة المستهدفة لتقديم الإسعاف للشابين، وفقًا لبيان صادر عن الجمعية.