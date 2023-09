"على المجتمع الدولي أن يخجل".. فلسطين تدين جريمة إعدام الشهيد "محمد رمانة" برصاص الاحتلال

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، "جريمة إعدام الشهيد رمانة"، معتبرةً إياها نتيجة لإفلات الاحتلال الإسرائيلي المستمر من المحاسبة.

واستنكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مساء أمس الجمعة وأدت إلى استشهاد الشاب محمد جبريل رمانة وإصابة شاب آخر في جبل الطويل بمدينة البيرة".

واعتبرت الوزارة أن "هذه الجريمة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

الخارجية والمغتربين// تدين جريمة اعدام #الشهيد رمانة وتعتبرها نتيجة لافلات #اسرائيل المستمر من المحاسبة



The Ministry of Foreign Affairs and expatriates // condemns the #crime_of_executing the martyr Rummana and considers it a result of #Israel’s continued impunity from… pic.twitter.com/LYUekUp9oB