الإضراب يعم رام الله والبيرة حدادا على استشهاد فلسطيني
رام الله- (د ب أ)
عم الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة، حدادا على استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية في جبل الطويل بمدينة البيرة.
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم، شمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.
وكانت حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة، دعت في بيان لها، إلى الإضراب الشامل والنفير العام، عقب استشهاد محمد جبريل رمانة مساء أمس الجمعة.
وفارق رمانة الحياة متأثرا بإصابته بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.
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