إعلان

BBC

بعد مغادرة السفير وطلب اللجوء لأوروبا.. سفارة أفغانستان بالهند تعلق أعمالها

01:36 م الجمعة 29 سبتمبر 2023

سفارة أفغانستان بالهند

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

علقت السفارة الأفغانية في الهند، أعمالها بعدما غادر السفير ودبلوماسيون كبار آخرون البلاد متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة، وطلبوا اللجوء، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقال ثلاثة مسؤولين بالسفارة الأفغانية في الهند، اليوم الجمعة، إن السفارة علقت جميع العمليات، بعد مغادرة السفير ودبلوماسيين آخرين.

وأغلقت الهند سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول بعد سيطرة حركة طالبان في عام 2021، لكن نيودلهي سمحت للسفير وموظفي البعثة الذين عينتهم الحكومة المدعومة من الغرب للرئيس الأفغاني المخلوع أشرف غني بإصدار التأشيرات. والتعامل مع المسائل التجارية.

وقال مسؤولو السفارة إن 5 دبلوماسيين أفغان على الأقل غادروا الهند. والحكومة الهندية ستتولى الآن المجمع الدبلوماسي بصفة مؤقتة.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي طالبان في كابول للتعليق.

سوق مصراوى

سفارة أفغانستان بالهند مغادرة السفير وطلب اللجوء مسؤولين بالسفارة الأفغانية سيطرة حركة طالبان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في إقليم بلوشستان الباكستاني
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| رسميا.. غلق المحال 10 مساءً وزيادة ساعة يومي الخميس والجمعة والأعياد