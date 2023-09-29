بعد مغادرة السفير وطلب اللجوء لأوروبا.. سفارة أفغانستان بالهند تعلق أعمالها

وكالات

علقت السفارة الأفغانية في الهند، أعمالها بعدما غادر السفير ودبلوماسيون كبار آخرون البلاد متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة، وطلبوا اللجوء، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقال ثلاثة مسؤولين بالسفارة الأفغانية في الهند، اليوم الجمعة، إن السفارة علقت جميع العمليات، بعد مغادرة السفير ودبلوماسيين آخرين.

وأغلقت الهند سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول بعد سيطرة حركة طالبان في عام 2021، لكن نيودلهي سمحت للسفير وموظفي البعثة الذين عينتهم الحكومة المدعومة من الغرب للرئيس الأفغاني المخلوع أشرف غني بإصدار التأشيرات. والتعامل مع المسائل التجارية.

وقال مسؤولو السفارة إن 5 دبلوماسيين أفغان على الأقل غادروا الهند. والحكومة الهندية ستتولى الآن المجمع الدبلوماسي بصفة مؤقتة.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي طالبان في كابول للتعليق.