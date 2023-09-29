الدفاع الروسية تعلن تدمير 11 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وكالوجا

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وكالوجا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة التاسع والعشرين من سبتمبر، أُحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة إيتار تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية - واحدة فوق مقاطعة كالوجا، و10 فوق مقاطعة كورسك".