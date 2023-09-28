الجيش الروسي يدمر احتياطيات القوات البرية الأوكرانية في مقاطعة كيروفوغراد
وكالات
أعلنت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي قصف ذخيرة القوات البرية الأوكرانية في مقاطعة كيروفوغراد، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقالت وزارة الدفاع في البيان:"تم تدمير الترسانة 62 من ذخيرة القوات البرية الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا بمقاطعة كيروفوغراد".
وأضافت الدفاع: "تم ضرب مركز القيادة والمراقبة لوحدة اللواء الميكانيكي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيدوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
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