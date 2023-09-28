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BBC

الجيش الروسي يدمر احتياطيات القوات البرية الأوكرانية في مقاطعة كيروفوغراد

02:54 م الخميس 28 سبتمبر 2023

الجيش الروسي أرشيفية

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وكالات

أعلنت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي قصف ذخيرة القوات البرية الأوكرانية في مقاطعة كيروفوغراد، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقالت وزارة الدفاع في البيان:"تم تدمير الترسانة 62 من ذخيرة القوات البرية الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا بمقاطعة كيروفوغراد".

وأضافت الدفاع: "تم ضرب مركز القيادة والمراقبة لوحدة اللواء الميكانيكي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيدوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".

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