الخارجية البريطانية تحذّر رعاياها من السفر إلى باكستان وأفغانستان

كتب : مصراوي

11:50 ص 27/02/2026

وزارة الخارجية البريطانية

(أ ش أ)

حذّرت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها من السفر إلى المناطق الواقعة على الحدود بين باكستان وأفغانستان، وذلك بسبب تصاعد حدة المواجهات بين البلدين.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الجمعة، بأن الوزارة نصحت المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى أفغانستان بسبب الوضع الأمني المتقلب هناك، مشيرة إلى أن السفر عبر أفغانستان يعد أمرا شديد الخطورة، كما أن العديد من المعابر الحدودية مغلقة في الوقت الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية قد قامت بتحديث تحذيرها الخاص بتجنب السفر إلى باكستان منذ عشرة أيام.

وكانت باكستان قد أعلنت شن عملية أطلقت عليها اسم "غضب الحق"، حيث قصفت العاصمة الأفغانية (كابول) وإقليمي "قندهار" و"باكتيا" في أعقاب تصاعد المواجهات عبر الحدود مع أفغانستان.

