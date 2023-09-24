قصف إسرائيلي لأطراف قطاع غزة مع استمرار الاحتجاجات الحدودية

غزة - (د ب أ):

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، موقعي رصد يتبعان لحركة حماس على أطراف شرق قطاع غزة، في وقت أصيب فيه ستة شباب مع استمرار الاحتجاجات الحدودية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بعدد من الصواريخ موقعي رصد وسط وشمال قطاع غزة، ما خلف أضرارا مادية دون إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه شن هجمات باستخدام طائرة مسيرة ضد موقعين عسكريين لحماس في منطقتي البريج وجباليا، حيث تجري مواجهات عنيفة تخللها إلقاء عبوات باتجاه قوات الجيش دون إصابات في صفوفها.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة ستة شباب بالرصاص الحي وعشرات آخرين بالاختناق خلال احتجاجات قرب السياج الفاصل الذي ترابط خلفه القوات الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف اليومين الماضيين مواقع رصد لحماس على أطراف قطاع غزة بدعوى اندلاع "أعمال الشغب" وإطلاق النار منه نحو قواته.

وأشعل متظاهرون إطارات سيارات قرب السياج الأمني على طول مخيمات العودة شرقي كل من رفح وخان يونس وغزة وشمال القطاع، كما سُمع دوي انفجارات في المنطقة.