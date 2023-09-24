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BBC

لترويع الناس.. السلطات المكسيكية تلقي القبض على الدمية تشاكي

12:07 م الأحد 24 سبتمبر 2023

الدمية تشاكي

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وكالات

ألقت الشرطة المكسيكية القبض على الدمية تشاكي، بطلة سلسلة أفلام الرعب الشهيرة، المعروفة أيضاً باسم "لعبة الشيطان" أو "الدمية القاتلة"، في حادث غريب من نوعه.

الواقعة التي حدثت في مونكلوفا بولاية كواويلا شمال المكسيك، وكانت بطلتها دمية تنقالتها وسائل إعلام عالمية بينها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

واعتقلت الشرطة المكسيكية، الدمية تشاكي وصاحبها ويدعى كارلوس، بسبب تعمد إخافة الناس، حيث وضع صاحب الدمية سكينًا في يد دميته لترويع الناس.

وجهت السلطات المكسيكية تهم زعزعة السلام وتعريض سلامة الآخرين للخطر، إلى صاحب الدمية، وتم إطلاق سراحه لاحقًا، إلا أن مكان وجود دمية تشاكي لا يزال مجهولاً.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن ضابط الشرطة الذي قيد تشاكي تم توبيخه بعد ذلك لأنه لم يأخذ وظيفته على محمل الجد.

يشار إلى أن أفلام الدمية القاتلة هي سلسلة أفلام رعب تقوم ببطولتها دمية تقتل كل من يواجهها لتصل إلى ما تريده، اسم الدمية هو (تشارلز لي راي)، أو تشاكي باختصار.

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الدمية تشاكي السلطات المكسيكية القبض على الدمية تشاكي الدمية القاتلة

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