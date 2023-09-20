مصر تدين التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
مصراوي
أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، التصعيد الذي قامت به القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها في مدينة جنين، والذي أسفر عن استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد من المدنيين، داعية السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة، والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي بالبلدات والمدن الفلسطينية على نحو يُسهِم في إشعال دائرة مفرغة من العنف.
واعتبرت مصر، أن مثل تلك الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، تنتهك قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذا تخالف التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، منوهة إلى أن هذه الاعتداءات تقوض أيضاً من المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإعادة إحياء عملية السلام القائم على أساس حل الدولتين.
وجددت مصر دعوتها إلى المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسئوليته والتحرك الفوري لدرء مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على التزامها الراسخ بدعم الحقوق الفلسطينية، وفى مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
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