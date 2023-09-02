ارتفاع أعداد المصابين في اشتباكات طالبي إريتريا في تل أبيب لـ 140

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وكالات

ارتفعت أعداد المصابين في مدينة تل أبيب، جراء اشتباكات مع طالبي لجوء إريتريين في لـ 140 مصابًا، بحسب ما نقلته قناة العربية/ الحدث في نبأ عاجل لها، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

واندلعت اشتباكات بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بين طالبي لجوء من اريتريا في احتجاج ضد النظام في بلادهم.

وذكرت قناة "آي 24 نيوز"، أن المتظاهرين ألقوا الحجارة والألواح الخشبية تجاه رجال الشرطة، الذين بدأوا بتفريقهم من خلال استخدام أدوات تفريق الجموع.

وأشارت القناة إلى أن المحتجين خربوا مقرات ومصالح دوريات الشرطة، إضافة إلى إحراق أحد الملاهي.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين من المتظاهرين ويجري مفوض الشرطة يعقوب شبتاي تقييمًا أمنيًّا للوضع في المدينة، بحسب القناة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان :"في هذا الوقت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود، تعمل لتفريق أعمال شغب عنيفة موجهة تجاه رجال الشرطة.

وتابعت الشرطة أن ذلك بعد الإعلان عن مظاهرة بأنها غير قانونية والشرطة أصدرت أوامر بإخلاء شارع هامسجر، لكن مثيرو الشغب لم ينصاعوا لأوامر الشرطة، وبدأوا بإلقاء الحجارة، والألواح الخشبية والصخور، وخربوا وقاموا بتخريب الحوانيت في الشارع بما يشمل إحراق مبنى ملهى والتسبب بأضرار كبيرة لدوريات الشرطة".