قالت هيئة السكك الحديدية إنه أثناء مسير قطار الركاب رقم 4409/ 3625 (خط فاقوس- السماعنة) بين محطتَي فاقوس والسماعنة، عند الكيلو 1/350، وفي تمام الساعة 12.50 ظهر اليوم الأحد، فوجئ قائد القطار بعبور جرار زراعي دون لوحات معدنية شريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور.

وأضافت الهيئة أن ذلك أدى إلى حدوث احتكاك بين الجرار الزراعي وجرار القطار وإحدى العربات (خلف الجرار).

وتابعت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أية إصابات أو التأثير على انتظام الحركة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمواطنين وقائدي المركبات، ضرورة الالتزام التام بالعبور من المزلقانات المخصصة للعبور، وعدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط الشبكة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وضمانًا لسلامة وانتظام حركة القطارات.