إعلان

لا توجد إصابات.. بيان "السكك الحديدية" بشأن حادث قطار فاقوس

كتب : محمد نصار

04:49 م 22/02/2026

السكة الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت هيئة السكك الحديدية إنه أثناء مسير قطار الركاب رقم 4409/ 3625 (خط فاقوس- السماعنة) بين محطتَي فاقوس والسماعنة، عند الكيلو 1/350، وفي تمام الساعة 12.50 ظهر اليوم الأحد، فوجئ قائد القطار بعبور جرار زراعي دون لوحات معدنية شريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور.

وأضافت الهيئة أن ذلك أدى إلى حدوث احتكاك بين الجرار الزراعي وجرار القطار وإحدى العربات (خلف الجرار).

وتابعت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أية إصابات أو التأثير على انتظام الحركة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمواطنين وقائدي المركبات، ضرورة الالتزام التام بالعبور من المزلقانات المخصصة للعبور، وعدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط الشبكة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وضمانًا لسلامة وانتظام حركة القطارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السكة الحديد حادث قطار فاقوس تصادم قطار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النيابة العامة تُحيل المتهم بضرب فرد أمن كمبوند التجمع للمحاكمة
حوادث وقضايا

النيابة العامة تُحيل المتهم بضرب فرد أمن كمبوند التجمع للمحاكمة
بمشاركة دول عربية.. نتنياهو يعلن إنشاء محور جديد ضد المحورين الشيعي والسني
شئون عربية و دولية

بمشاركة دول عربية.. نتنياهو يعلن إنشاء محور جديد ضد المحورين الشيعي والسني
شهر الخير.. 3 أبراج تحصل على ثروة ضخمة في رمضان
رمضان ستايل

شهر الخير.. 3 أبراج تحصل على ثروة ضخمة في رمضان
لا تأكل القطايف في هذا التوقيت وتلك الحالة- هذا ما يحدث للجسم
سفرة رمضان

لا تأكل القطايف في هذا التوقيت وتلك الحالة- هذا ما يحدث للجسم

عاد بتصريح دفن ذراعيه.. بأي ذنب ضاع حق "سعيد" ابن قرية شلشلمون؟ (صور ومستندات)
أخبار المحافظات

عاد بتصريح دفن ذراعيه.. بأي ذنب ضاع حق "سعيد" ابن قرية شلشلمون؟ (صور ومستندات)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟