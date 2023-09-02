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البرهان: الحرب الحالية في السودان تحتاج إلى جيش قوي

02:08 م السبت 02 سبتمبر 2023

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

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وكالات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن الجيش السوداني والشعب مصممون على دحر التمرد.

وخلال زيارته ولاية كسلا اليوم السبت، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الجيش والشعب مصممون على دحر التمرد.

وأضاف أن الحرب، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تشهدها البلاد حاليا تؤكد على "الحاجة إلى وجود جيش محترف".

وأعلن البرهان، عن ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة الإعمار، مشددا على "رفض الإملاءات".

وكان البرهان أكد، الخميس، أن تمرد قوات الدعم السريع استهدف استقرار السودان وأمن المواطنين.

وقال البرهان: "سنعمل على الحفاظ على وحدة البلاد وضمان أمن المواطن السوداني"، داعيا المتمردين إلى إلقاء السلاح.

وأضاف: "هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور ويجب محاسبة مرتكبيها".

وتابع: "الحرب في السودان لخدمة أشخاص محددين وستنتهي عاجلا"، مشيرا إلى أن الحرب الراهنة تهدد بتفتيت السودان.

وأكد قائد الجيش السوداني في كلمة له عقب اللقاء، أن "القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم"، وأن "ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف: "نسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني من سيحكمه".

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