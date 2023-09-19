زيلينسكي يتفقد جنودًا أوكرانيين يعالجون في نيويورك

نيويورك - (أ ف ب)



مشهد غير مسبوق في نيويورك بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث زار مساء الاثنين أحد مستشفيات المدينة لتفقد جنود أوكرانيين يعالجون من جروح بالغة ويشد أزرهم.

هذه الزيارة الاستثنائية، قبل التوجه الثلاثاء الى الجمعية العامة للأمم المتحدة أحيطت بسرية، فقد أمضى زيلينسكي بضع دقائق في مستشفى ستاتن آيلاند الجامعي وسط إجراءات أمنية مشددة مع بعض جنوده الذين بترت أرجلهم أو أذرعهم أو أصيبوا بإعاقات.

في قاعة كبرى لإعادة التأهيل مجهزة بالمعدات الطبية والرياضية، نظر الرئيس الأوكراني بتعاطف الى بعض جنوده الذين كانوا يرتدون البزة العسكرية ويتدربون على المشي مجددا او الوقوف او تكرار حركات بسيطة أو رفع أثقال باستخدام الأطراف الاصطناعية الجديدة للساق أو الذراع.

سأل الرئيس الأوكراني أحدهم "كيف حالك؟ هل الأمر صعب؟".

"امتنان وفخر"

رد الجندي الشاب وهو من زابوريجيا "لا بأس". وقال زيلينسكي مواسيا "كن قويا!".

ثم توجه إلى مجموعة صغيرة من الأوكرانيين الذين يعالجون في هذه المؤسسة الأميركية، أمام أنظار الطاقم الطبي ومسؤولين أوكرانيين، متحدثا بالأوكرانية "نحن ممتنون لكم وفخورون بكم".

يتلقى العلاج حاليا تسعة أوكرانيين وتم علاج 35 منذ أكتوبر الماضي، بحسب مسؤولين في مستشفى ستاتن آيلاند الجامعي والمنظمة غير الحكومية الأوكرانية-الأمريكية "Kind Deeds" التي وضعت هذا البرنامج لتزويد الأطراف الاصطناعية للجنود مبتوري الأطراف.

في كلمة مقتضبة بالانكليزية عبر زيلينسكي عن "شكره للأطباء الأميركيين" وامتنان "بلدنا بأكمله".

بعد ذلك، منح كل جندي، وقد بدا أحدهم ضعيفًا جدًا على كرسي نقال، وساما قبل ان يلتقط الصور معهم ويصور مجموعة الجرحى ومعالجيهم.

العودة إلى أوكرانيا

وأكد الرئيس الأوكراني في حديثه إلى الجنود والطاقم الطبي الأمريكي وبعض الصحافيين أنه "لم ير أبدا أشخاصا ينشدون العودة إلى الوطن مثلهم".

وقال "نحن في انتظار عودتكم جميعا إلى البلاد، نحن بحاجة ماسة لكل فرد منكم ولكل مقاتل أوكراني قوي لإنزال الهزيمة بعدونا"، معبرا عن قناعته بأن النصر على القوات الروسية "سيتحقق بالتأكيد".

وأضاف زيلينسكي متوجها لبعض الجنود "أتمنى لكم النصر والعودة إلى البلاد. المجد لأوكرانيا" ورد عليه الجنود بصوت واحد: "المجد للأبطال!".

سيتحدث رئيس أوكرانيا للمرة الأولى الثلاثاء من على منصة الأمم المتحدة.

قبل سنة سُمح له استثنائيا بالتحدث عبر الفيديو، فيما يحضر هذه المرة شخصيا الجلسة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعًا خاصًا لمجلس الأمن الأربعاء قبل أن يغادر إلى واشنطن حيث سيتم استقباله في البيت الأبيض الخميس.

ردا على سؤال صحافي حول معنى حضوره إلى الأمم المتحدة، قال زيلينسكي "بالنسبة لنا، من المهم جدا أن يسمع شركاؤنا كلماتنا وجميع رسائلنا".

لكن "إذا كان لا يزال هناك في الأمم المتحدة مكان، وهذا أمر مؤسف، لارهابيين روس، فلا ينبغي أن يوجه السؤال لي، أعتقد أنه يجب طرحه على كل أعضاء الأمم المتحدة" حيث تشغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي.