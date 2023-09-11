ليبيا تعلن البلدات المتضررة بسبب العاصفة دانيال "مناطق منكوبة" (فيديو)

طرابلس - (د ب أ)

اجتاحت الرياح والأمطار الناتجة عن العاصفة دانيال يوم وليلة أمس الأحد مناطق متفرقة من شرق ليبيا، وبشكل خاص مدن الجبل الأخضر.

وأصدرت السلطات الليبية قرارًا باعتبار جميع البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول "مناطق منكوبة"، موجهة كافة الجهات العامة والمختصة باتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة أضرار الفيضانات والسيول.

وأُصدرت التوجيهات للشركة العامة للكهرباء لتجهيز معداتها وآلياتها والتعامل مع تداعيات تقلبات الطقس والتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المنكوبة، وتوجيهات أخرى لجميع الوزارات والهيئات وفرق الإنقاذ والمستشفيات لمتابعة الوضع بشكل دقيق.

🔴#طرابلس| العاصفة #دانيال تضرب ليبيا و الأمطار تغمر أحياء في البيضاء بالجبل الأخضر. pic.twitter.com/rEwjyPij16 — خنفر زاوي 🇩🇿 🇩🇿 (@KKhnfr) September 10, 2023

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أكد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، صعوبة الوضع في المنطقة الشرقية، وبشكل خاص مدن: البيضاء ودرنة والمرج وسوسة، وبلدات تاكنس والبياضة والبطة، جراء السيول والرياح التي عصفت بالمنطقة، مشيرا إلى ورود أنباء عن فقدان عائلة كاملة جراء السيول، بالإضافة لسيارتي إسعاف في مدينة البيضاء.

وفي بلدة البيضاء توفي 3 أشخاص وفٌقد الاتصال بـ 6 آخرين وشخص آخر من بلدة البطة.

هذا وفٌقد الاتصال بـ 5 جنود أثناء قيامهم بجهود الإنقاذ بينما عٌثر على اثنان منهم بصحة جيدة.

وأكد أحد سكان مدينة البيضاء، أحمد مخلوف، لوكالة الأنباء الألمانية تدهور الأوضاع العامة في ثاني أكبر مدن الشرق، موضحا أن أغلب الخدمات انقطعت عن المنطقة، كالكهرباء والاتصالات والانترنت، قائلا: "هذا أكبر فيضان نشهده منذ سنين، وقد جرف كل شيء أمامه من بشر وسيارات، هذا فضلا عن تأثير العواصف التي أطاحت بأعمدة الكهرباء".

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد أن تأثير العاصفة تراجع، موضحة أنها في طور الانتقال إلى الغرب المصري بعد أن فقدت معظم قوتها، متوقعا تأثيرات أقل لها في الأراضي المصرية.