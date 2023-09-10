ثوران بركان "آناك كراكاتو" في إندونيسيا

جاكرتا - (د ب أ)

ذكرت الوكالة المعنية برصد البراكين في إندونيسيا أن بركان "آناك كراكاتو" ثار اليوم الأحد، مطلقا رمادا بركانيا، وصل إلى ارتفاع ألف متر من فوهة البركان.

وثار البركان في الساعة 12 و36 دقيقة مساء لمدة حوالي أربع دقائق، مطلقا عمودا سميكا من الرماد الرمادي الداكن، من فوهة البركان، الذي كان يتحرك نحو الشمال الشرقي.

ويقع آناك كراكاتوا، الذي يعني "طفل كراتاتوا" في مضيق سوندا، الذي يفصل بين جزيرتي جاوة وسومطرة. وثار البركان ست مرات منذ يونيو هذا العام، مع تصاعد عمود من الرماد بمختلف الكثافات من فوهة البركان ، الذي يبلغ ارتفاعها 157 مترا. وبشكل إجمالي، ثار البركان 61 مرة هذا العام.

ومازال وضع البركان عند ثاني أعلى مستوى من التحذير. ورفعت السلطات وضع التحذير في أواخر أغسطس 2022، بعد أن استمر ثوران البركان منذ أوائل هذا الشهر.

وفي يوليو الماضي، ثار البركان وأطلق عمودا سميكا من الرماد البركاني، وصل ارتفاعه إلى 2000 متر، من فوهة البركان إلى السماء لمدة ثلاث دقائق تقريبا.

والبركان واحد من أكثر البراكين نشاطا وعددها حوالي 130، التي تنتشر في الأرخبيل الإندونيسي.