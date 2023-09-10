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BBC

أردوغان يعلن عن مشروع ممر تجاري ضخم يربط تركيا بالسعودية والإمارات

03:17 م الأحد 10 سبتمبر 2023

أردوغان

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(مصراوي)

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن مشروع تجاري عالمي تشترك فيه كلًا من السعودية والإمارات وتركيا والعراق.

جاء الإعلان عن المشروع خلال كلمة الرئيس التركي في قمة العشرين المنعقدة في الهند، والتي تحدث فيها عن مشروع ممر تجاري كبير وصفه أردوغان بـ "الشريان التجاري العالمي" يربط البلدان الأربعة يبدأ من البصرة جنوب العراق وينتهي في تركيا شمالًا.

وأكد أردوغان على عزم البلدان الأربعة على اتخاذ خطوات سريعة ومهمة في الفترة المقبلة.

وتستمر محادثات قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة وسط توقعات بعدم التوصل إلى أي قرارات كبرى خلال القمة.

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أردوغان تركيا السعودية الإمارات رجب طيب أردوغان مشروع تجاري عالمي

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