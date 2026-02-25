انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 9 بنوك أخرى، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.88 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و47.97 جنيه للبيع.