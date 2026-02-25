إعلان

بالأسماء.. قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا

كتب : علاء عمران

10:18 ص 25/02/2026

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 159 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات الوزير.

إعادة الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا

ونص القرار على أن تُرد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص الـ21 الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية.

الأسماء الواردة بالقرار:

أحمد محمد عبد الحميد، محمد أحمد شريف محمد، عمر مسعد سليمان، خالد محمد محمد، هشام جمال مصطفى، محمد عبد الشافي عبد الحكيم، محمد الحفني محمد، محمد صلاح كامل، علي محمود عصام، إسلام محمود محمد، أمين حافظ إسماعيل، تامر محمد عبد المنعم، شادي حسين حسن، محمد السيد محمد، عثمان علي إسماعيل، محمد إبراهيم فهمي طه، أحمد مهيب عبد الستار، يمنى علي جمال الدين، رفيدة أحمد شاكر، رنا السيد جابر، سارة عبد الوهاب محمود.

