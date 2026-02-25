إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

10:24 ص 25/02/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 25-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 4660 جنيهًا للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 5990 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6990 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 7990 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79900 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248489 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84% إلى نحو 5187 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

