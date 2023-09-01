روسيا تعلن دخول صواريخ سارمات العابرة للقارات مجال الخدمة
وكالات
نقلت وكالة الإعلام الروسية نوفوستي، عن رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس قوله، اليوم الجمعة، دخول صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات في البلاد، القادرة على حمل عشرة رؤوس حربية نووية أو أكثر، في الخدمة القتالية.
وفي يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيتم نشر صواريخ سارمات للخدمة القتالية قريباً.
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