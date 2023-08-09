وسائل إعلام إسرائيلية: تزايد خطر المواجهة بين حزب الله وتل أبيب

كتبت- سلمى سمير:

أفادت تقارير إعلامية إلى تقديرات إسرائيلية ، صباح اليوم عن تزايد احتمال التصعيد مع حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية للدول العبرية، مشيرة إلى أن تل أبيب تدرك أنها ستكون مطالبة باتخاذ إجراءات، واضحة وأكثر هدوءا لتقوية الردع أمام التنظيم في لبنان، وذلك حسبما ذكرت القناة الـ"13" الإسرائيلية.

وحذر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من "عدم ارتكاب أي خطأ"، وذلك خلال زيارته إلى مزارع شبعا.

وأشار تقرير القناة الـ"13" إلى وجود تفاهم إسرائيلي مع حزب الله أنه رغم الخلافات الكبيرة لكن الطرفان لا يرغبان في تصعيد الموقف أكثر. بدورها، استبعدت صحيفة "إسرائيل 24" أن تكون تصريحات جالانت تحذير ما قبل الكارثة.

ونقل التقرير عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قوله، إن التهاون مع الخيمة التي نصبها حزب الله في المناطق التي تعتبرها إسرائيل خاضعة لمناطق سيادتها، كان بمثابة تشجيع لحزب الله بأن التوترات الداخلية في إسرائيل ستعمل على إضعاف القوات الإسرائيلية.

وحذر نتنياهو خلال جلسة للمجلس الأمني المصغر، الأحد الماضي، من خطورة المواجهة مع حزب الله قائلاً إن "تقييم معنى المواجهة المحدودة مع حزب الله معقد جدا، ويأتي هذا مع تصريحات لمسؤولين أن المواجهة مع حزب الله يمكن أن تندلع إلى مواجهة أوسع بكثير.