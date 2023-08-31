الرئيس المؤقت في الجابون: التدخل العسكري جاء بسبب مرض بونجو

باريس- (د ب أ)

قال الرئيس المؤقت في الجابون بريس كلوتير أوليجوي نجويما إن العسكريين قرروا السيطرة على الأمور بسبب مرض الرئيس علي بونجو وسعيه لتولي الرئاسة لفترة ثالثة، وذلك في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية.

وقال الجنرال نجويما، الذي تم تعيينه أمس الأربعاء رئيسا مؤقتا للبلاد، للصحيفة إن بونجو لم يكن لديه الحق لتولي الرئاسة لفترة ثالثة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العسكريين كانوا قد دبروا انقلابا فاشلا خلال عام 2019، وذلك بعد أشهر من إصابة بونجو بسكتة دماغية أدت لتواريه عن الأنظار لنحو عام.

وقال نجويما " الجميع يتحدث عن هذا الأمر، ولكن لا أحد يتحمل المسؤولية" مشيرا إلى مرض بونجو.

وأضاف" تم انتهاك الدستور، وطريقة الانتخابات نفسها لم تكن جيدة، لذلك قرر الجيش تغيير الصفحة ليضطلع بمسؤولياته".

كان عسكريون في جيش الجابون قد أعلنوا صباح أمس الأربعاء الاستيلاء على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الدولة .

وفرض العسكريون الإقامة الجبرية على رئيس البلاد على بونجو، بعد الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية ثالثة.