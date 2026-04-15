إعلان

"أنهت آخر كشف ورحلت".. وفاة طبيبة داخل وحدة صحية في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:06 م 15/04/2026

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفيت طبيبة أسنان داخل الوحدة الصحية بقرية قشطوخ التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب انتهائها من توقيع الكشف على المرضى وأداء مهام عملها.

تفاصيل الواقعة

تبين أن الطبيبة تُدعى الدكتورة همت عبد المنعم حنيش، حيث واصلت عملها بشكل طبيعي داخل الوحدة الصحية وقدمت الخدمة الطبية للمترددين، قبل أن تفارق الحياة عقب انتهاء آخر كشف لها.

عرفت الطبيبة بين زملائها وأهالي القرية بالالتزام والإخلاص في أداء عملها، وحرصها الدائم على تقديم الرعاية الطبية للمرضى، ما جعل خبر وفاتها يترك أثرًا كبيرًا من الحزن.

نعي رسمي

نعى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وقيادات المديرية، الطبيبة الراحلة، مؤكدين أنها كانت نموذجًا في الانضباط المهني والتفاني في العمل حتى اللحظات الأخيرة.

سادت حالة من الحزن بين أبناء القرية والقطاع الطبي بالمحافظة، تقديرًا لما قدمته من جهد وإخلاص في خدمة المرضى داخل المنظومة الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قشطوخ طبيبة أسنان المنوفية تلا صحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ولادتها بـ 10 ساعات.. لغز اختطاف رضيعة داخل مستشفى الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

أشكال مخيفة وسلوكيات صادمة.. أكثر أنواع الحيوانات رعبا في العالم
علاقات

من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟
رياضة عربية وعالمية

منها دم التنين.. صور لـ أغرب الأشجار في العالم
علاقات

إعلام إيراني: طهران ترفض "تمديد الهدنة" وتطالب واشنطن بتنفيذ التزاماتها
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9