توفيت طبيبة أسنان داخل الوحدة الصحية بقرية قشطوخ التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب انتهائها من توقيع الكشف على المرضى وأداء مهام عملها.

تفاصيل الواقعة

تبين أن الطبيبة تُدعى الدكتورة همت عبد المنعم حنيش، حيث واصلت عملها بشكل طبيعي داخل الوحدة الصحية وقدمت الخدمة الطبية للمترددين، قبل أن تفارق الحياة عقب انتهاء آخر كشف لها.

عرفت الطبيبة بين زملائها وأهالي القرية بالالتزام والإخلاص في أداء عملها، وحرصها الدائم على تقديم الرعاية الطبية للمرضى، ما جعل خبر وفاتها يترك أثرًا كبيرًا من الحزن.

نعي رسمي

نعى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وقيادات المديرية، الطبيبة الراحلة، مؤكدين أنها كانت نموذجًا في الانضباط المهني والتفاني في العمل حتى اللحظات الأخيرة.

سادت حالة من الحزن بين أبناء القرية والقطاع الطبي بالمحافظة، تقديرًا لما قدمته من جهد وإخلاص في خدمة المرضى داخل المنظومة الصحية.