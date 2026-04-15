تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جاهزية مواقع الاستلام واستقبال أولى كميات القمح المحلي بصومعة بنها، والتي بلغت 8 أطنان، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمنظومة التوريد بكافة المواقع التخزينية.

تيسير الإجراءات للمزارعين

وأكد المحافظ حرصه على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين وتقديم التيسيرات اللازمة خلال عمليات التوريد، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة وضمان جودة الأقماح المستلمة، بما يسهم في نجاح الموسم وتحقيق المستهدف.

استعدادات شاملة بالمواقع التخزينية

وأوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن المديرية أنهت استعداداتها الكاملة للموسم، من خلال المعاينة الفنية لعدد 11 موقعًا تخزينيًا موزعة على نطاق المحافظة، بإجمالي سعات تخزينية تصل إلى 327 ألف طن، بما يضمن سهولة التوريد وتقليل أعباء النقل على المزارعين.

تفاصيل المواقع التخزينية

وتشمل المواقع: هنجر كفر شكر، مركز تجميع مطحن بنها، صومعة بنها، هنجر شبلنجة، شونة كفر سعد وهنجر شبين القناطر، بنكري الهدى وصومعة الهدى، صومعة شبرا بغرب شبرا الخيمة، صومعة مسطرد بشرق شبرا الخيمة، وصومعة عرب العليقات بمركز الخانكة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة بلغ 41025 فدانًا، فيما يبلغ المستهدف توريده نحو 61500 طن. كما تم الإعلان عن أسعار التوريد وفق درجات النقاوة، حيث تتراوح بين 2400 و2500 جنيه للأردب حسب درجة النظافة.

متابعة مستمرة لتحقيق الأمن الغذائي

واختتم محافظ القليوبية بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لحظة بلحظة لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق الأمن الغذائي.