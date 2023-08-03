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BBC

طهران ترسل دعوة إلى محمد بن زايد لزيارة إيران

12:16 م الخميس 03 أغسطس 2023

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات

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(وكالات)

تلقى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعوة لزيارة طهران من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وتسلم وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، الدعوة الموجهة من رئيسي إلى الشيخ محمد بن زايد.

وجرى تسلم الدعوة خلال لقاء بين المرر والسفير الإيراني لدى الإمارات، رضا عامري، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد وصل إلى العاصمة الأردنية، عمّان، الأربعاء، حيث كان باستقباله العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

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